"Когда пластик крепче кирпича". Герой парковки снес лестницу на Печерске

Автомобиль не получил повреждений, а лестница частично разрушена

Фото: Киев Оперативный

"Когда пластик крепче кирпича". Герой парковки снес лестницу на Печерске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bb3/ad4/5c8bb3ad4128c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bb3/ad4/5c8bb3ad4128c.jpg 2019-03-15T16:40:00+02:00 Происшествия Автомобиль не получил повреждений, а лестница частично разрушена

Очередной "герой" парковки протаранил кирпичную лестницу на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева, сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел. Пользователи обратили внимание на это, оставив ироничные комментарии.

"Главное, что по фэн-шую", "Судя по всему, лестница устала и обвалилась бы от опершегося на нее человека", "Тот случай когда пластик крепче кирпича", "Интересненько, бампер пластиковый целый, а лестница рухнула", – пишут пользователи в комментариях.

Ранее сообщалось, что евробляхер заблокировал движение троллейбусов по улице Софийской в Киеве.

Также сообщалось, что на Подоле в Киеве "герой" парковки на два часа перекрыл движение трамваев. Разозленные пассажиры отломали у Toyota зеркало и передвинули машину.

Ранее мы писали, что в селе Яблоновка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погибли пятеро человек и один пострадал.

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