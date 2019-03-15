"Когда пластик крепче кирпича". Герой парковки снес лестницу на Печерске
Автомобиль не получил повреждений, а лестница частично разрушена
Очередной "герой" парковки протаранил кирпичную лестницу на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева, сообщается в паблике "Киев Оперативный".
Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел. Пользователи обратили внимание на это, оставив ироничные комментарии.
"Главное, что по фэн-шую", "Судя по всему, лестница устала и обвалилась бы от опершегося на нее человека", "Тот случай когда пластик крепче кирпича", "Интересненько, бампер пластиковый целый, а лестница рухнула", – пишут пользователи в комментариях.
Ранее сообщалось, что евробляхер заблокировал движение троллейбусов по улице Софийской в Киеве.
Также сообщалось, что на Подоле в Киеве "герой" парковки на два часа перекрыл движение трамваев. Разозленные пассажиры отломали у Toyota зеркало и передвинули машину.
Ранее мы писали, что в селе Яблоновка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погибли пятеро человек и один пострадал.
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