Коллапс в центре Киева из-за прорыва трубы с горячей водой: фоторепортаж

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм произошло на улице Шота Руставели в центре Киева. На месте образовалась огромная яма, а улицу залило кипятком.

Корреспондент "Сегодня", который находится на месте ЧП, сообщает, что провалившийся в яму автомобиль не поднимают, так как хозяин не дал своего согласия.

"За рулем находился не он. Ждут следственно оперативную группу и только после этого начнут подъем авто", – рассказал корреспондент.

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В результате прорыва изменились маршруты общественного транспорта, информирует официальный портал Киева.

Сейчас транспорт курсирует так:

троллейбусы № 40 и № 40К – до Железнодорожного массива;

троллейбусы № 3 и № 9 – до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы № 12 – до станции метро "Лыбидская";

троллейбусы № 14 – до станции метро "Дворец Спорта";

автобусы № 69 – до ул. Тарасовская.

В мэрии отметили, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения.

"Вот такой коллапс произошел на центральной улице Киева, Саксаганского, из-за того, что прорвало трубу с горячей водой! Итог: две провалившиеся в ямы с кипятком машины! Водители, обварившие кипятком себе ноги, спасавшиеся из машин! Одному водителю удалось вытащить свою машину при помощи трактора, вторая провалилась набок и стоит до сих пор", – написала очевидец на своей странице в Facebook.

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