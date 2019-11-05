Коллапс в центре Киева из-за прорыва трубы с горячей водой: фоторепортаж

Повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм произошло на улице Шота Руставели в центре Киева. На месте образовалась огромная яма, а улицу залило кипятком.
Корреспондент "Сегодня", который находится на месте ЧП, сообщает, что провалившийся в яму автомобиль не поднимают, так как хозяин не дал своего согласия.
"За рулем находился не он. Ждут следственно оперативную группу и только после этого начнут подъем авто", – рассказал корреспондент.
В результате прорыва изменились маршруты общественного транспорта, информирует официальный портал Киева.
Сейчас транспорт курсирует так:
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- троллейбусы № 40 и № 40К – до Железнодорожного массива;
- троллейбусы № 3 и № 9 – до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбусы № 12 – до станции метро "Лыбидская";
- троллейбусы № 14 – до станции метро "Дворец Спорта";
- автобусы № 69 – до ул. Тарасовская.
В мэрии отметили, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало ликвидацию повреждения.
"Вот такой коллапс произошел на центральной улице Киева, Саксаганского, из-за того, что прорвало трубу с горячей водой! Итог: две провалившиеся в ямы с кипятком машины! Водители, обварившие кипятком себе ноги, спасавшиеся из машин! Одному водителю удалось вытащить свою машину при помощи трактора, вторая провалилась набок и стоит до сих пор", – написала очевидец на своей странице в Facebook.
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