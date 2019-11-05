Коммунальный коллапс в центре Киева: стало известно, когда ликвидируют прорыв на теплотрассе

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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После подъема автомобиля из ямы, образовавшейся в результате прорыва на теплосети на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в центре Киева, на место заехала коммунальная техника. Ремонтные работы могут затянуться до вечера среды, 6 ноября.

"Учитывая, что прорвало трубу диаметром 700 миллиметров, то работы предстоит много. Бригада будет работать всю ночь. Благо, нам удалось переключить подачу теплоносителя, и все потребители остались с теплом. Ремонтные работы могут затянуться здесь до завтрашнего вечера", – сообщил корреспонденту сайта "Сегодня" представитель коммунального предприятия (КП) "Киевтеплоэнерго" на месте события.

По его словам, если будут обнаружены другие повреждения, срок проведения аварийных работ могут продлить.

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На время ликвидации прорыва на теплотрассе движение по части улицы Саксаганского будет перекрыто от Шота Руставели до Большой Васильковской. Из-за аварии уже изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобуса № 69. Внесут коррективы и в работу маршрутных такси, которые отправляются от станции метро "Дворец Спорта" и подвозят туда пассажиров из разных районов столицы.

В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт. В мэрии обвинение отвергли, заявив, что работы проводились, но на другом участке.

"На участке, где произошел прорыв, ремонтные работы не проводились. Если бы теплотрасса тут менялась, то такого прорыва не произошло бы", – прокомментировали ситуацию сайту "Сегодня" в Киевской горгосадминистрации.

Новости "Сегодня" писали, что водитель автомобиля Dacia, провалившегося в яму с кипятком, рассказал нам, что получил небольшие ожоги.

Прорыв трубы в центре Киева, 5 ноября 2019 года Видео: Сегодня

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