Атаки вандалов в центре Киева: коммунальщики показали фото

На Подоле посетители сквера разрисовали граффити надпись I love Podil, а в Сырецком парке сломали скамейки

Фото: КП СЗН Подольского района

После разгрома стеклянной общественной остановки на улице Елены Телиги столичные коммунальщики показали новые фото последствий атак вандалов.

Так, на Подоле посетители сквера разрисовали граффити надпись I love Podil, а в Сырецком парке сломали скамейки.

"Теория разбитых окон в действии. Они – рисуют, мы – восстанавливаем. Жаль только, что наш штат ограничен, и в это время мы могли сделать больше полезных дел!" – отметили в пресс-службе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Подольском районе.

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Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим. Многие призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

Ранее мы сообщали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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