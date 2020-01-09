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Копы нашли 15-летнюю девочку, пропавшую в Киеве после ссоры с сестрой

9 января, 15:44

Ребенок находился у знакомых в соседнем городе

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

Столичные патрульные разыскали и вернули родным 15-летнюю девочку, которая после ссоры с младшей сестрой ушла из дома в Подольском районе. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"За помощью к полиции обратилась мать 15-летней девочки, которая рассказала инспекторам, что ее дочь после конфликта с младшей сестрой ушла из дома около 11 часов дня и до сих пор не вернулась. Тревожащаяся мать, несмотря на волнения, смогла подробно описать одежду и внешний вид девочки. Также женщина предоставила фотографию дочери", – говорится в сообщении.

Копы нашли знакомых девочки и по телефону у их родителей выяснили, что школьница находится у них дома. В итоге девочку нашли в соседнем городе и передали родителям.

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Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле прошлого года.

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Киев дети розыск пропажа

Источник: Сегодня

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