Копы назвали причину взрыва в киевской многоэтажке

Столичная полиция открыла уголовное производство по взрыву в жилой высотке на улице Ревуцкого, который произошел в ночь на 28 апреля.

ЧП произошло около часа ночи.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Национальной полиции.

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты. Копы установили, что вечером на лестничной площадке дома мужчина вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес ее из квартиры. Выпившие мужчины стали играть опасным предметом и в какой-то момент граната осталась без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из квартиры вышла жена потерпевшего и в результате взрыва получила незначительные ранения.

Полицейские устанавливают модификацию боевого запаса и его происхождения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева (село Троещина) граната взорвалась в общежитии. Погибли охранник и строитель.

"Сегодня" также сообщали, что граната взорвалась в самом центре Киева – недалеко от бара на улице Пушкинской. В результате погибли двое мужчин и еще одна женщина получила ранения. Одним из погибших оказался военный Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей", который вернулся с войны на Донбассе.

А еще ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

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