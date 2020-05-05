Копы показали видео штурма квартиры россиянина, угрожавшего взорвать дом под Киевом

В Главном управлении Национальной полиции сообщили подробности штурма квартиры в селе Старопетровское в пригороде столицы.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, неизвестный мужчина 4 мая отобрал мобильные телефоны у трех жителей Святопетровского. При этом одной из пострадавших он угрожал ножом. После грабежей и разбойного нападения мужчина забаррикадировался в собственной квартире и начал из окна выкрикивать угрозы взорвать многоэтажку.

На место вызвали следственно-оперативную группы, но злоумышленник не шел на контакт.

"Спецназовцы штурмовали квартиру и там задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин соседнего государства. Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В жилище задержанного нашли один из украденных телефонов. Открыты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленником оказался гражданин РФ, о чем уведомлены МИД Украины и российское посольство.

"Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества", – добавили в полиции.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в пригороде Киева неадекватный мужчина нападал на людей – он проломил железным крюком мужчине голову в центре Бучи. Жители пригорода писали, что он был готов покалечить, убить за любую сумму денег и он психически нездоров. Его часто видели в Гостомеле, Буче, Ирпене, Ворзеле.

Также в столице мужчина в рясе, собиравший деньги "на храм", напал на женщину. Так, в районе станции метро "Черниговская" мужчина, одетый в рясу, заходил в различные заведения и требовал деньги "на храм". Одна из прохожих пыталась уточнить у мужчины, куда пойдут собранные деньги, на что в ответ он на нее напал и ударил по лицу. Также в сети опубликовано видео инцидента.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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