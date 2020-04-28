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Копы поймали банду, напавшую с ножами и пистолетами на фермера в Киевской области (фото, видео)

28 апреля, 09:33

Наталья Руда

Также преступников подозревают в краже денег из сейфов предпринимателей

Полиция Киевской области после поимки взломщиков терминалов задержала вооруженную преступную банду, которая подозревается в совершении серии тяжких преступлений – нападении на семью фермера в селе Молчановка и ряда краж денег из сейфов предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, организатор банды ранее уже имел проблемы с законом. Он тоже задержан, все четверо фигурантов находятся в СИЗО.

В полиции уточнили, что две недели назад преступники в балаклавах, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напала на семью фермера в Сквирском районе. Они похитили банковские карточки, деньги и ценности. Мужчина обратился в полицию почти через сутки после инцидента из-за угрозы физической расправы над детьми. Было открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

"Несмотря на отсутствие следов преступления, которые хозяева тщательно убрали до приезда следственно-оперативной группы, отсутствие камер видеонаблюдения, работникам полиции удалось выйти на след нападавших. Все фигуранты преступной группы задержаны. Ими оказались группа мужчин, жителей разных уголков страны. К каждому преступления воры готовились тщательно, четко расписывали роли, продумывали каждый шаг и пути отхода", – говорится в сообщении.

В ходе обысков у фигурантов нашли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, а также другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки. Также изъяты Land Rover и Opel, на которых ездили разбойники.

"Также группа злоумышленников подозревается в совершении четырех фактов краж денег из сейфов частных предпринимателей. Здесь их преступный заработок достигает почти полмиллиона гривен", – добавили в полиции.

Задержанных проверяют на совершение аналогичных преступлений на территории области.

Им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (Разбой) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины, суд для них изберет меру пресечения.

Напомним, полиция Киева задержала группу иностранцев, которые под угрозой применения оружия совершили разбойное нападение и отобрали у потерпевшего 3 миллиона гривен.

Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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разбой киевская область нападения

Источник: Сегодня

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