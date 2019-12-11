Копы поймали "минера" столичной мэрии

Псевдоминером оказался 52-летний мужчина, о мотивах его поступка не сообщается

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве задержали очередного "минера" административных зданий, в частности, Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В вторник, 10 декабря, правонарушитель, находясь на станции Киев-Пассажирский, совершил звонок на горячую линию "102" и предоставил ложное сообщение о заминировании КГГА по адресу улица Крещатик, 36", – говорится в сообщении. Отметим, что в этом здании находится и столичная мэрия.

В итоге "минера" задержали. Им оказался 52-летний мужчина. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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