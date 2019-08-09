Копы поймали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве мужчины в Киеве (видео)

Ранее мужчину уже задерживали и отправляли под домашний арест, однако он не являлся на вызовы следователя

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители задержали мужчину, который больше года находился в розыске по подозрению в убийстве в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе главка Нацполиции в Киеве, в январе прошлого года на первом этаже многоэтажки на улице Шолом-Алейхема в Деснянском районе столицы произошел пожар. После ликвидации ЧП в выгоревшем помещении нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

"Правоохранители установили личность потерпевшего, это – 47-летний владелец квартиры (предварительной причиной его гибели стало ножевое ранение в шею)", – говорится в сообщении.

Впоследствии было открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования выяснили, что смертельные травмы хозяин дома получил во время конфликта с неизвестным, с которым накануне распивал спиртные напитки. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег квартиру и скрылся", - уточнили в полиции обстоятельства преступления.

Позднее было установлено, что к совершению убийства причастен 32-летний уроженец Житомирской области, ранее судимый за нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Его задержали и доставили в управление полиции, где он признался в убийстве приятеля.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Фигуранту сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. При ведении досудебного расследования мужчина не появлялся на вызовы следователя, поэтому его объявили в розыск. Недавно сотрудники управления уголовного розыска столичной полиции совместно с оперативными работниками Деснянского управления полиции задержали злоумышленника, согласно ст. 191 (Действия уполномоченных должностных лиц после задержания на основании постановления следственного судьи, суда о разрешении на задержание) Уголовного процессуального кодекса Украины", - пояснили в полиции.

На данный момент суд избрал мужчине меру пресечения уже в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушение мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно на столичных Теремках произошло жестокое убийство 18-летней девушки. В преступлении подозревается ее ровесник, которого задержали в Полтаве.

Также сообщалось, что столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе.

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