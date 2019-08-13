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Копы поймали на взятке в 50 тысяч гривен работника "Киевгаза"

Сегодня, 12:50

В служебных помещениях одного из филиалов компании проводятся санкционированные обыски

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве на взятке в 50 тысяч гривен поймали начальника службы газифицированных котельных ПАО "Киевгаз". Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Полицейские задержали фигуранта во время получения 50 000 гривен неправомерной выгоды. За указанную сумму чиновник обещал руководителям столичных ОСМД беспрепятственное прохождение ежегодной процедуры согласования подключения многоквартирных домов к газоснабжению в отопительный период", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Сейчас в служебных помещениях одного из филиалов компании проводятся санкционированные обыски.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

Кроме этого, на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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взятка задержание киевгаз

Источник: Сегодня

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