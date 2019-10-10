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Копы поймали парня, жестоко избившего киевлянина на Гидропарке

10 октября, 15:24

Фигурант уголовного дела жестоко избил киевлянина

В Киеве оперативники задержали молодого человека, которого несколько месяцев разыскивали за избиение парня на столичном Гидропарке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В полиции напомнили, что ЧП произошло в июне этого года.

"Тогда в дежурную часть Днепровского управления полиции от медиков поступило сообщение о том, что 27-летнего мужчину избил неизвестный. На месте происшествия свидетели рассказали правоохранителям, что вблизи развлекательного заведения между двумя незнакомцами возник конфликт, который перерос в драку. В результате молодой человек жестоко избил своего оппонента и скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами головы", – говорится в сообщении.

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В итоге подозреваемого задержали. Ним оказался 12-летний житель Святошинского района. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее в супермаркете на столичных Осокорках двое молодых людей устроили драку прямо в отделе продажи овощей.

Также на столичной Борщаговке произошла драка между коммунальщиками и двумя парнями. Инцидент произошел на перекрестке улицы Тулузы и бульвара Ромена Роллана.

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Киев драка гидропарк

Источник: Сегодня

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