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Копы сообщили детали масштабного ДТП на мосту Патона в Киеве

28 января, 10:28

По данным полиции, водитель Audi выехал на встречную полосу

Фото: Киев Сейчас

Фото: Киев Сейчас

В Киеве на мосту Патона в масштабной аварии, которая произошла вечером 27 января, столкнулись пять машин, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По предварительным данным полиции, при движении в сторону Надднепрянского шоссе водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение пяти автомобилей.

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В ДТП пострадали два водителя и пассажир одного из авто. Их госпитализировали в стационар с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции, правовая квалификация будет определена после изучения копами обстоятельств происшествия.

Ранее на столичной Куреневке произошло ДТП, из-за которого движение троллейбусов в сторону улицы Кирилловской было заблокировано.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев ДТП мост патона

Источник: Сегодня

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