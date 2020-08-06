Копы спасли киевлянку, которая спускалась с шестого этажа на простынях и чуть не разбилась

Женщина застряла на уровне пятого этажа, так как не рассчитала свои силы

В Киеве патрульные спасли женщину, которая решила спуститься с балкона шестого этажа на импровизированной веревке из простыней и едва не сорвалась.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"За считаные мгновения патрульные Илья Коробка и Денис Дихтяр прибыли по указанному адресу, где обнаружили женщину уже на уровне балкона пятого этажа. Полицейским женщина сообщила, что еле держится и вот-вот упадет, потому что не чувствует ни рук, ни ног. Полицейские сразу же поднялись на указанный этаж и рассказали о ситуации владельцам квартиры, чтобы те предоставили доступ к балкону", - говорится в сообщении.

Женщину перехватили и затащили на балкон. Она не смогла объяснить свой поступок, рассказав лишь, что таким образом собиралась выйти на встречу со знакомым, но не рассчитала свои силы.

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Илья Коробка и Денис Дихтяр

Напомним, что в Киеве на улице Выговского 19-летняя девушка упала в канализационную шахту и не смогла самостоятельно из нее выбраться. В итоге девушку спасали копы. Также в столице патрульные полицейские вытащили из Днепра женщину, упавшую в реку, и мужчину, который пытался ее спасти, но не мог вылезти на берег.

Также в столице из ямы дождевой канализации спасли голого мужчину.

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