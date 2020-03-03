Копы задержали киевлянина, который до смерти избил мужчину

В Киеве задержали мужчину, который до смерти избил своего товарища возле станции метро "Академгородок". Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

ЧП произошло в начале февраля. Тогда в полицию поступило сообщение от медиков о том, что с Академгородка в больницу поступил 41-летний мужчина с черепно-мозговой травмой. Впоследствии врачи сообщили правоохранителям, что пациент не пришел в себя и скончался в больнице. Во время просмотра видео с камер наблюдения, копы составили фоторобот вероятного подозреваемого.

На днях его задержали. Фигурантом оказался ранее не судимый 31-летний киевлянин. По данным полиции, после распития алкоголя между мужчиной и его приятелем вспыхнул конфликт, который перерос в драку. После инцидента подозреваемый бросил избитого приятеля и сбежал.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева семейная ссора закончилась трагедией – женщина случайно зарезала пьяного сожителя.

Напомним, недавно в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки – он забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому.

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