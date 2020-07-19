Коронавирус не отступает: что известно о новых случаях заражения в Киеве (карта)

Больше всего заболевших вчера обнаружили в Деснянском районе столицы

За прошлые сутки, 18 июля, в Украине коронавирусную инфекцию диагностировали у 731 человека. 87 из этих случаев обнаружили в столице страны. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, выросло на 87 человек. Среди них 5 медиков", – говорится в сообщении.

По данным мэра, COVID-19 подтвердили у:

44 женщин (возраст от 21 до 83 лет);

39 мужчин (возраст от 19 до 62 лет);

4 мальчиков (возрасте от 1 до 16 лет).

Больше всего заболевших обнаружили в Деснянском районе – 18 и Печерском – 14. 13 человек нуждались в госпитализации, а остальных отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Реклама

Кличко отметил, что 18 июля вылечить от коронавируса удалось шесть киевлян. С начала эпидемии вирус преодолели 2366 жителей столицы.

"На сегодня в столице уже 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – добавил мэр.

Ранее мы писали, что Кабмин одобрил жесткие штрафы за нарушение карантина.

Кроме того, недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

Также смотрите в сюжете, как соблюдают карантин в салонах красоты и спортзалах:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама