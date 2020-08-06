Коронавирус снова набирает обороты в Киеве: Кличко пригрозил ужесточением карантина

За сутки в городе от COVID-19 умерли три человека, 180 заразились

В Киеве снова растут показатели заболеваемости COVID-19, приближаясь к антирекордным. За минувшие сутки в городе от коронавируса умерли три человека, 180 жителей столицы инфицированы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в четверг, 6 августа.

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За весь период пандемии коронавирус унес жизни 142 киевлян. На сегодня в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет;

67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет;

4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.

Заболели в том числе и восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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За прошедшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 44, в Соломенском – 26, в Деснянском районе – 22 случая.

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При этом Кличко заявил, что если в городе будет резкий всплеск заболевания, то придется снова возвращаться к строгим ограничениям.

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"И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью", - добавил мэр.

Напомним, что на 6 августа в Украине был побит очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки – COVID-19 диагностировали у 1318 человек.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в столице в неделю фиксируют до 10 очагов инфекции.

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