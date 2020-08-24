Коронавирус в Киеве: число заболевших превысило 12 тысяч (карта)

За последние сутки в столице зафиксировали три смерти от COVID-19

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты в Украине – за минувшие сутки, 23 августа, в стране COVID-19 диагностировали у 1799 человек. 209 новых зараженных оказались жителями Киева.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, среди этих инфицированных 15 детей и семеро медиков.

"На сегодня в столице уже 12023 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – отметил он.

Итак, 23 августа инфекцию подтвердили у:

119 женщин (возраст от 18 до 85 лет);

75 мужчин (возраст от 21 до 83 лет);

7 девочек (возраст 1 до 15 лет);

8 мальчиков (возраст от 1 года до 11 лет).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 39, в Днепровском – 28, в Соломенском – 26. В столичные больницы за последние сутки пришлось госпитализировать 29 инфицированных. Других отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

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Кроме того, 23 августа в столице зафиксировали три смерти от коронавируса (170 с начала эпидемии). Выздоровели за сутки 60 человек (3826 с начала эпидемии).

"Обращаюсь ко всем: ситуация с распространением вируса – действительно сложная. И не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила", – подытожил мэр.

Ранее мы рассказывали, как в условиях пандемии в Киеве начнется учебный год в школах и университетах.

Отметим, в последнее время в Украине резко увеличилось количество новых больных каждые сутки. Что говорят врачи – смотрите в сюжете:

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