Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Коронавирус в Киеве: число заболевших превысило 12 тысяч (карта)

24 августа, 12:19

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в столице зафиксировали три смерти от COVID-19

Эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты в Украине – за минувшие сутки, 23 августа, в стране COVID-19 диагностировали у 1799 человек. 209 новых зараженных оказались жителями Киева.

Реклама

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, среди этих инфицированных 15 детей и семеро медиков.

"На сегодня в столице уже 12023 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – отметил он.

Итак, 23 августа инфекцию подтвердили у:

  • 119 женщин (возраст от 18 до 85 лет);
  • 75 мужчин (возраст от 21 до 83 лет);
  • 7 девочек (возраст 1 до 15 лет);
  • 8 мальчиков (возраст от 1 года до 11 лет).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 39, в Днепровском – 28, в Соломенском – 26. В столичные больницы за последние сутки пришлось госпитализировать 29 инфицированных. Других отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Реклама

В тренде
Матпомощь в Киеве: кто и сколько получит ко Дню Независимости

Кроме того, 23 августа в столице зафиксировали три смерти от коронавируса (170 с начала эпидемии). Выздоровели за сутки 60 человек (3826 с начала эпидемии).

"Обращаюсь ко всем: ситуация с распространением вируса – действительно сложная. И не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила", – подытожил мэр.

Ранее мы рассказывали, как в условиях пандемии в Киеве начнется учебный год в школах и университетах.

Отметим, в последнее время в Украине резко увеличилось количество новых больных каждые сутки. Что говорят врачи – смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев эпидемия больные Украина инфекция заражение коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крупный пожар возле костела в Киеве: в жилом доме обрушилась крыша, а квартиры затоплены
Крупный пожар возле костела в Киеве: в жилом доме обрушилась крыша, а квартиры затопленыПроисшествия
Под Киевом ищут 16-летнюю девушку, пропавшую с полуторамесячным сыном
Под Киевом ищут 16-летнюю девушку, пропавшую с полуторамесячным сыномПроисшествия
В Киеве сын крупного чиновника устроил ДТП (видео)
В Киеве сын крупного чиновника устроил ДТП (видео)Происшествия
В Киеве проверяют подозрительную сумку возле жилого дома: подробности
В Киеве проверяют подозрительную сумку возле жилого дома: подробностиПроисшествия
В Киеве мошенник отобрал у профессора две квартиры
В Киеве мошенник отобрал у профессора две квартирыПроисшествия
Под Киевом из колонии пытались освободить мужчину, отбывающего срок за убийство
Под Киевом из колонии пытались освободить мужчину, отбывающего срок за убийствоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять