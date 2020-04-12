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Коронавирус в Киеве: число зараженных превысило 400 (карта)

12 апреля, 12:42

Тина Наринецкая

За сутки инфекцию подтвердили у еще 20 человек

В Киеве возросло число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 на данный момент подтвердили у 416 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

"Еще 20 киевлян заболели на коронавирус за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – рассказал он.

По словам Кличко, из выявленных за последние сутки 20 человек есть пять женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Кроме того, среди заболевших за минувшие сутки есть медик.

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"В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие – лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей", – добавил Кличко.

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Напомним, по состоянию на 9:30 12 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2777 случаев COVID-19. 83 из этих случаев оказались летальными: вирус унес жизни 40 мужчин и 43 женщин. Еще 89 пациентам удалось вылечиться.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в мае должна выйти на работу. Глава правительства уже представил предварительный план выхода страны из карантина.

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