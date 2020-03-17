Коронавирус в Киеве: что известно о двух заразившихся

Один из зараженных жил в общежитии, где уже проведена дезинфекция

Два случая коронавируса зафиксированы в столице. Заболела женщина, которая приехала из Франции. Второй инфицированный – студент. Парень сейчас находится в столичной Александровской больнице, в инфекционном боксе. Его общежитие дезинфицировали уже дважды. Студент жил в общежитии медакадаемии на улице Дашавской. Женщина – на самоизоляции дома.

Вход в инфекционное отделение Александровской больницы охраняет Нацгвардия и полиция. Кроме медперсонала, сюда никого не пускают.

Тест подтвердил болезнь в понедельник, 16 марта. А к врачам пациент обратился четыре дня назад – в день смерти бабушки его девушки. Покойная – это первая официальная в Украине жертва коронавируса. Женщина жила в Радомышле Житомирской области. Она заболела в Польше. Затем погостила у родственников во Львовской области и вернулась домой – в Житомирскую. И там уже к ней приехали гости. Внучка с парнем, который сейчас в киевской больнице.

"У него сейчас наблюдается легкий респираторный синдром, кашель. Небольшое першение в горле. Температура сейчас в норме. Находится под наблюдением врачей. Изолирован в инфекционном отделении", – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Известно, что пациенту 20 лет. Учится в столичном музыкальном училище. Возле общежития – пусто. В помещении провели дезинфекцию- сообщили в ГСЧС. Все студенты – на карантине.

Вторая больная – киевлянка, которая отдыхала на курорте во Франции. Вероятно, там инфицировалась. Лечится дома. Под постоянным наблюдением врачей. Адреса больной не сообщают, как и имен всех инфицированных.

"Сейчас больные изолированы, установлено медико-санитарное наблюдение. Больным оказывается медицинская помощь", – сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В тренде В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)

Сейчас медики обследуют всех, с кем контактировали эти двое больных. Среди семи подтвержденных случаях коронавируса в Украине, четыре – у людей, заразившихся внутри страны. То есть – они не выезжали за границу. Поэтому врачи призывают соблюдать карантин, заботиться о собственной гигиене, а тех, кто чувствует себя плохо – обращаться к медикам.

"Работаем на упреждение, и просим с пониманием относиться к тем неудобствам, которые сейчас возникают. Эти неудобства, все меры направлены на обеспечение вашей безопасности", – заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В случае массового распространения коронавируса, как в Киеве, так и по всей стране, карантин могут продлить, предупредили в Министерстве здравоохранения. Сейчас установлен срок – до 3 апреля.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, чтов Киеве закрывают метро.Автобусы, троллейбусы, трамваи пока работают в штатном режиме. Завтра на рейсы выйдут дополнительные маршруты, которые будут дублировать линии метрополитена. Людей просят без необходимости не выходить из дома. А если уж решили поехать на общественном транспорте – советуют надевать защитные маски.

"Сегодня" писали, что в Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта, также закрыто международное авиасообщение.

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