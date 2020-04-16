Коронавирус в Киеве: что произошло в больнице №6 в Медгородке

В Госпродпотребслужбе говорят, что больница не будет принимать пациентов, а в самом медучреждении утверждают, что больницу не закрывали

Киевлян встревожила новость о закрытии Киевской городской клинической больницы №6 в Медгородке, якобы там произошла внезапная вспышка коронавируса.

"Ситуация такая: медики стоят на первом рубеже по борьбе с опасным заболеванием COVID-19. И, увы, медики первыми инфицируются. В каждом регионе регистрируется повышенная заболеваемость медицинских работников. Это – частные клиники и коммунальные больницы. Если регистрируется хотя бы один случай заболевания опасной инфекцией, то в таких учреждениях приостанавливается прием больных. Второе, что делается, – проводится массовое обследование всех контактных лиц. Третье – две недели продолжается медицинское наблюдение за всеми, кто входит в группу риска. Это делается в обязательном порядке. Киевская городская клиническая больница №6 попала в список таких учреждений. Это не значит, что там все медики заболели. Это означает, что все медики тщательно будут обследованы", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Он отмечает, что такая же ситуация в некоторых частных клиниках столицы и в городских больницах №1 и №5.

"Мы обязаны регистрировать такие случаи и принимать меры, поскольку этот возбудитель – массового распространения. Поэтому больница №6 две недели не будет принимать пациентов, и 14 дней все, кто в ней находился, будут наблюдаться и максимально обследоваться", – добавляет Олег Рубан.

При этом директор Киевской городской клинической больницы №6 Вадим Крижевский сообщил, что коронавирус выявили у 15 работников медучреждения, однако больницу не закрывали.

Реклама

"Больница работает. То, что дали в интернете, – это полный фейк, в настоящее время сотрудники в режиме работы. У нас в больнице есть контактные лица, получившие положительные результаты ПЦР-тестов, это 15 человек, которые работают у нас. Из этих 15 человек – 14 тестировали у нас в больнице, один сдавал ПЦР-тест на первичном звене. Они все находятся под нашим наблюдением на амбулаторном лечении и сейчас находятся в самоизоляции по месту жительства. Тяжелых нет. Среди тех, у кого тестирование было положительным, не только врачи, но и медсестры, санитарки", – цитирует Крижевского Укринформ.

Напомним, 16 апреля в Украине официально подтвержден 4161 случай заражения СOVID-19. За сутки было выявлено 397 новых случаев. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В Киеве на 16 апреля коронавирус подтвержден у 644 человек. 12 человек умерли.

Также смотрите в сюжете о тестировании вакцины от COVID-19:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама