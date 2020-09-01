Коронавирус в Киеве: появились новые данные за сутки (карта)

COVID-19 с начала эпидемии унес жизни 213 киевлян

В Киеве уменьшилось количество новых инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки, 31 августа, в столице инфекцию подтвердили у 176 человек, когда накануне их было 277.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 13 546 человек.

По данным мэра 31 августа в Киеве заболели:

101 женщина (возраст от 18 до 86 лет);

62 мужчин (возрасте от 19 до 93 лет);

9 девочек (возраст от 2 до 13 лет);

4 мальчика (возраст от 4 до 16 лет).

Среди новых заболевших есть 11 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 34 пациента. Других же отправили на самоизоляции, но под контролем врачей.

Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 27, в Соломенском – 26, Деснянском районе – 25.

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Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались пять человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 213 киевлян.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пробы сточных вод, отобранные на выходе из столичных водопроводных станций, проверяют на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, недавно вспышку коронавируса зафиксировали в одной из столичных школ.

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