Коронавирус в Киеве: появились новые данные за сутки (карта)

В Киеве за минувшие сутки, 3 сентября, выявили 319 новых случаев инфицирования COVID-19.
Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 14 477 человек.
По данным мэра, 3 сентября в Киеве заболели:
- 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 142 мужчины в возрасте от 19 до 81 года;
- 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.
Среди новых заболевших есть 17 медиков. В киевские больницы пришлось госпитализировать 59 пациентов. Других же отправили на самоизоляции, но под контролем врачей.
Примечательно, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по 48, в Святошинском – 35, Соломенском и Печерском – по 33.
Кличко добавил, что за последние сутки в Киеве от коронавируса скончались восемь человек. С начала эпидемии болезнь унесла жизни 230 киевлян.
Ранее мы сообщали, лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на COVID-19 частных лиц.
Также напомним, у секретаря Киевсовета подозревают коронавирус. Первый тест Владимира Прокопива дал позитивный результат.
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