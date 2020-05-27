Коронавирус в Киеве: выздоровевших за сутки – впервые больше, чем заболевших

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 29 человек. Три человека умерли.

"Количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 29 человек. Четверо из них – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за период пандемии – 64 летальных случая. Сегодня в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 ", – сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших – 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет и девочка, которой 9 лет. А также 14 мужчин от 35 до 99 лет и двое мальчиков – им 10 и 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

"Выздоровели в сутки 44 человека. То есть, впервые с начала пандемии у нас за сутки выписаны больше людей, чем заболел. Всего коронавирус преодолели 442 жителя столицы", – отметил Виталий Кличко.

Между тем, в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся более полуторы сотен киевлян.

"Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 154 пациента. В том числе, трое детей. 46 больных в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщил Виталий Кличко.

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С подозрением на коронавирус, по словам мэра, в больницах столицы сегодня 91 человек. В частности, и пятеро детей.

"Также тестируют на COVID-19, как я говорил, всех больных пневмонией. Их сегодня в стационарах медучреждений 322 человека. Только за минувшие сутки с диагнозом пневмония госпитализированы 59 жителей столицы", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, по данным Кабмина, по состоянию на 7:00 27 мая в Украине 21 905 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 321 новый случай.

С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах. То есть украинцы теперь могут купить билеты на поезда, которые отправятся в рейсы с 1 июня, не только через онлайн-сервисы УЗ (сайт или приложение для смартфонов).

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