В Киеве студентку госпитализировали с подозрением на коронавирус

Диагноз у девушки, прилетевшей из Поднебесной, еще не подтвержден

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Киевлян встревожила новость, что подозрением на коронавирус в Киеве госпитализировали двух человек, которые прилетели в столицу из Китая.

"1 февраля в аэропорту Борисполь обратились два пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", – говорилось в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Впрочем, как рассказали сайту "Сегодня" в Киевском лабораторном центре министерства здравоохранения Украины, им известно о госпитализации с подозрением на грипп только у одной женщины.

"Речь идет об китаянке, которая учится в Киеве и прилетела в субботу рейсом из Китая. Ее госпитализировали в Александровскую больницу. Диагноз "коронавирус" пока не подтвержден. Проводятся исследования, тем более, что студентка прилетела из Китая. К нам в лабораторию должны привезти мазки для исследования", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском лабораторном центре МОЗ.

Напомним, китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией. Впервые он был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру: согласно последним данным, по состоянию на 28 января случаи заражения коронавирусом выявлены уже в 21 стране мира.

В Украине случаи заражения не подтвердились. Зато поддельной вакциной у нас уже торгуют вовсю.

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