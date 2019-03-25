Кот-дебошир разгромил магазин в Киеве

Сотрудники магазина не смогли самостоятельно поймать кота и обратились к спасателям

Кот отстоял право работать в библиотеке. Фото: Pixabay

Кот-дебошир разгромил магазин в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7c4/331/5c87c433131cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7c4/331/5c87c433131cc.jpg 2019-03-25T13:46:00+02:00 Происшествия Сотрудники магазина не смогли самостоятельно поймать кота и обратились к спасателям

Дикий кот разгромил магазин посуды на улице Семьи Сосниных на столичной Борщаговке, сообщает пресс-служба киевской Службы спасения животных на своей странице в Facebook.

"В магазин посуды забежал дикий кот, забрался на полки с посудой и при попытках сотрудников магазина прогнать его, быстро перемещался, сбрасывая на пол и разбивая все, что стояло на полках. После безуспешных попыток отлова сотрудники покинули магазин, и кот замер на полке. Но при появлении в дверях человека, продолжал бег по полкам и увеличивал убытки", – говорится в сообщении.

Сотрудники магазина после безуспешных попыток поймать кота-дебошира обратились в Службу спасения.

Спасателю удалось незаметно подползти к коту, снять с полки, на которой он сидел, все бьющиеся предметы, после чего кот был успешно отловлен и возвращен в место обитания.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу.

Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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