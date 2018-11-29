Кража кошелька за 30 секунд: в Киеве засилье карманников

Эксперт дал рекомендации, как вести себя в толпе, чтобы не оказаться жертвой воров

В украинских городах-миллионниках – настоящее засилье карманников. Так, в киевском подземном переходе девушку обворовали за 30 секунд. Из ее рюкзака вытащили все ценности (деньги, карточки, паспорт, кошелек), а она этого даже не почувствовала.

Еще один киевлянин Александр Литвинов купил себе специальный рюкзак, чтобы уберечься от воров.

"Там всего лишь одна змейка которая не дает доступ ворам. Она только в одном месте, нету кармана сбоку, нету какого-то быстрого доступа, доступ можно получить только, когда снимаешь рюкзак", – подчеркнул Александр.

Как отметил адвокат и эксперт по безопасности Михаил Гулак, преступники не работают средь бела дня, когда мало людей. Ворам нужно прикрытие толпы. Кроме того, мастера уголовного дела могут не просто открыть рюкзак, а разрезать его острым лезвием.

"Специалисты высокого уровня могут сделать подрез и снизу, чаще всего подрезы происходят сверху вниз или снизу вверх, по ходу разрезают и спокойно проникают так, чтоб можно было и снизу достать и с верхнего кармана", – отметил Гулак.

По его словам, городские рюкзаки со скрытыми застежками уменьшают вероятность кражи, однако не гарантируют полной безопасности вещей в толпе. Эксперт порекомендовал обязательно снимать рюкзак с плеч и держать его в руках перед собой, чтобы защититься от воров.

Ранее мы сообщали, что 24 ноября в столице прохожие задержали вора, который украл у женщины кошелек среди бела дня. Инцидент произошел под Индустриальным мостом. Мужчина расстегнул рюкзак, который находился у нее за спиной, и вытащил оттуда кошелек. Женщина успела снять на телефон лицо вора, после чего тот бросился убегать.

Кроме того, киевляне жалуются, что количество краж растет, а совершают их в основном лица ромской национальности: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.