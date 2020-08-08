"Кража" тросов с Подольского моста: в скандале произошел неожиданный поворот

Скандал с кражей вантовых тросов со стройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве получил свое продолжение.
После того, как мэр столицы Виталий Кличко сообщил о своем обращении в полицию и что муниципалитет рассчитывался за все ванты, журналист Виталий Селик сообщил в Facebook свою версию произошедшего.
Ссылаясь на собственные источники, он утверждает, что ванты вывез подрядчик – "Инжиниринговая мостовая компания".
"Мостовики говорят, что компании не оплатили работы за последние 2 года, которые она осуществляла своим ресурсом ... Они по документам до сих пор на балансе компании", – объясняет журналист решение ИМК.
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Кроме того, компания хотела защитить свое имущество, поскольку несколько дней назад неизвестные люди разорвали защитные чехлы вантов и пытались лезть в тросы инструментами.
В свою очередь, блогер Олег Тоцкий, который много лет пишет об инфраструктурных проектах Киева, сообщил, что всего заказчик строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" – заказал 68 вантов.
Из них 40 поставил генподрядчик – компания "Екобудтрейб", а 28 были заказаны через "Инжиниринговую мостовую компанию". При этом последняя поставила лишь 12 вантов (которые вчера и были вывезены), а остальные 16 – "застряли" на таможне.
Стоит отметить, что это уже далеко не первый скандал вокруг Подольского моста, строительство которого тянется уже больше 15 лет. Ранее в киевской прокуратуре сообщили о попытке украсть из бюджета проекта 80 миллионов гривен.
А в прошлом году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.
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