Кровь и разбитые стекла: первые фото с места взрыва возле метро Киева

Очевидцы опубликовали фото после взрыва у входа на станцию киевского метро "Шулявская", где в в 20:08 в мусорнике взорвалась неизвестная бомба. Фотографии опубликовал киевский журналист Артур Зайонц.

"На Шулявке только что рядом с выходом из метро взорвалась мусорка. Я в этот момент подходил к выходу. Вот и преимущества задержки на работе – ушел бы раньше с работы – раньше бы вышел из метро – могло б и осколком прилететь", – пишет автор поста.

Артур услышал взрыв, когда поднимался на эскалаторе. Если бы он поднялся на немного ранее, мог оказаться в зоне поражения взрывного устройства.

"Когда поднимался по эскалатору – услышал громкий взрыв. А когда вышел из метро – увидел то, что на фото", – объясняет Артур.

Напомним, о взрыве у станции метро "Шулявская" написал мэр Киева Виталий Кличко. "Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции", – заявил глава столицы.

Все подробности в спецтеме Взрыв в Киеве на Шулявке

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