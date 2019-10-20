Кровь стыла даже у копов: в Киеве два ребенка вылезли на 130-метровую высоту

Мальчики и их взрослый товарищ взобрались на верх шпиля Южного моста

Спустя два месяца после того, как со шпиля Северного моста в Киеве сняли шестерых малолетних руферов, в столице повторился аналогичный инцидент, но на этот раз – на Южном посту.

Сообщение о детях на 130-метровой высоте поступило 19 октября.

"От увиденного даже у опытных патрульных застыла кровь в жилах: на шпиле, где реет флаг Украины, неизвестный с селфи-палкой в ​​руках делал снимок, а рядом были еще двое", – сообщили в киевском управлении Национальной полиции.

Реклама

Чтобы снять их, был разработан специальный план спасения с участием Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На верхушке моста полицейские обнаружили 20-летнего парня и двух мальчиков 12 и 13 лет, которые аргументировали свои действия тем, что их товарищ "хотел воплотить свою мечту – подняться на мост и сделай фото".

"Поскольку существовала реальная угроза жизни, инспекторам пришлось задерживать указанных лиц", – констатируют в НПУ.

На место событий приехали родители малолетних руферов, а также инспекторы по ювенальной превенции, которые в дальнейшем будут работать с детьми.

Напомним, зимой пятеро руферов напугали граждан, взобравшись на верхушку Северного моста. Очевидцы видели, как несколько человек двигались по вантам моста в сильный гололед. На место вызвали полицию, но экстремалы удрали, спустившись по скользким вантам. В свою очередь спасатели ГСЧС напомнили, что такие выходки очень опасны для жизни.

А в прошлом месяце 42-летний уроженец крымского поселка Форос Алексей Белько открыл стрельбу и угрожал взрывом на мосту Метро. Новости "Сегодня" внимательно следили за событиями вокруг этого ЧП, подробнее об этом вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама