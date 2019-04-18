Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Кровавое ДТП на проспекте Шухевича в Киеве: новые фото с места трагедии

Сегодня, 11:54

Пешеход погиб из-за собственной неосторожности

Фото: А.Ракитин, Сегодня

На проспекте Шухевича (Ватутина) в Киеве произошла смертельная авария. Как сообщали "Сегодня", под колесами иномарки погиб молодой мужчина. Инцидент случился поздно вечером 17 апреля.

По предварительным данным, Chevrolet Aveo двигалось от Северного моста в направлении проспекта Маяковского в крайнем левом ряду. Внезапно перед ним выскочил пешеход, который перебегал дорогу в непредусмотренном месте через много полосный и оживленный проспект. Избежать столкновения было невозможно, пешеход попал на капот авто, разбил лобовое стекло машины и отлетел на землю. Удар был таким сильным, что с мужчины слетела обувь и даже вылетели стельки из кроссовок. Он погиб на месте. С обстоятельствами ДТП разбираются правоохранители. На месте происшествия личность погибшего мужчины не установили, поскольку при нем не было документов.

Напомним, что по данным "Центра организации дорожного движения", на предыдущей неделе, с 8 по 14 апреля, в Киеве зафиксировано 865 дорожно-транспортных происшествий, из них 46 с пострадавшими. Произошло 22 наездов на пешеходов, из них 9 – на пешеходных переходах.

Ранее сообщалось, что внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.


Также мы писали, что в Киеве на Привокзальной бензовоз насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, авария, ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " Кровавое ДТП на проспекте Шухевича в Киеве: новые фото с места трагедии". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число жертв смертельного ДТП на Мадейре возросло до 29 человек — СМИ

Сегодня, 04:42

Национальность одного из погибших пока неизвестна

В Киеве на проспекте Генерала Шухевича произошло смертельное ДТП

Сегодня, 00:46

В результате аварии погиб пешеход

Смертельное ДТП на Мадейре: новые подробности, фото и видео

Сегодня, 00:25

В страшной аварии автобуса с туристами погибли 28 человек

На Мадейре разбился автобус с туристами: десятки погибших

Вчера, 22:49

На горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Растащат по кускам: журналист назвала претендентов на земли РФ

В ЕС озвучили "резервный план" подавления России

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

Тюремная роба для женщин: в сети жестко высмеяли моду «ДНР»

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

На Kasta шикарная распродажа модных женских футболок

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Россия готовится к уходу с Донбасса

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Социологи рассказали о сокращении отрыва между кандидатами