Кровавое ДТП на проспекте Шухевича в Киеве: новые фото с места трагедии

Пешеход погиб из-за собственной неосторожности

Фото: А.Ракитин, Сегодня

На проспекте Шухевича (Ватутина) в Киеве произошла смертельная авария. Как сообщали "Сегодня", под колесами иномарки погиб молодой мужчина. Инцидент случился поздно вечером 17 апреля.

По предварительным данным, Chevrolet Aveo двигалось от Северного моста в направлении проспекта Маяковского в крайнем левом ряду. Внезапно перед ним выскочил пешеход, который перебегал дорогу в непредусмотренном месте через много полосный и оживленный проспект. Избежать столкновения было невозможно, пешеход попал на капот авто, разбил лобовое стекло машины и отлетел на землю. Удар был таким сильным, что с мужчины слетела обувь и даже вылетели стельки из кроссовок. Он погиб на месте. С обстоятельствами ДТП разбираются правоохранители. На месте происшествия личность погибшего мужчины не установили, поскольку при нем не было документов.





















Напомним, что по данным "Центра организации дорожного движения", на предыдущей неделе, с 8 по 14 апреля, в Киеве зафиксировано 865 дорожно-транспортных происшествий, из них 46 с пострадавшими. Произошло 22 наездов на пешеходов, из них 9 – на пешеходных переходах.

Ранее сообщалось, что внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.

Также мы писали, что в Киеве на Привокзальной бензовоз насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте.

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