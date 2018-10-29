Квартирные воры повредили семь авто на Троещине, убегая от полиции

На улице Лисковской в Деснянском районе Киева квартирные разбили на стоянке семь автомобилей, пытаясь сбежать от полицейских. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Погоня произошла в воскресенье, 28 октября, в 4:30. Преступников было четверо, двух успели задержать сразу же, а еще двоих – после погони. Воров заметил сосед.

Убегали от правоохранителей злоумышленники на автомобиле Mercedes. Во время погони они не рассчитали дистанцию и врезались в семь машин на стоянке. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление.

Напомним, 23 октября автокран смял 22 автомобиля на бульваре Леси Украинки на Печерске. Водитель сообщил, что у крана отказали тормоза и его огромный крюк сначала зацепил припаркованные автомобили справа, а затем качнулся и начала громить автомобили слева, стоявшие в пробке.

Кроме того, 20 сентября на Виноградаре патрульный уснул за рулем и совершил ДТП. Правоохранитель протаранил пять припаркованных автомобилей на проспекте Георгия Гонгадзе.

Также мы сообщали, что 23 июня в Киеве на перекрестке проспекта Победы и улицы Шпака произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В аварии Mercedes 500 протаранил Toyota и две Mazda.