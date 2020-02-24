Лишился прав из-за алиментов: под Киевом полиция наказала должника

Мужчина продолжал ездить, несмотря на запрет со стороны исполнительной службы

Полицейские Белоцерковского района забрали водительское удостоверение у автолюбителя за неуплату алиментов, сообщает полиция Киевской области.

Так, в селе Ивановка группа реагирования патрульной полиции остановила "ВАЗ-2106", за рулем которого находился 33-летний мужчина. Во время проверки водителя по базе МВД Украины оказалось, что мужчина уклоняется от уплаты алиментов в пользу ребенка.

Исполнительная служба открыла соответствующее производство. Одним из ограничений, которое распространялось на должника, было временное лишение права управления транспортными средствами.

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В итоге, полицейские изъяли у мужчины водительское удостоверение и составили протокол по ч.3 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) КоАП.

Административной материал направят в суд, который примет законное решение, останется ли человек в статусе водителя.

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Ранее сообщалось, что проблема неуплаты алиментов в Украине остается острой – в судах рассматриваются десятки тысяч дел. За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд грн для 461,5 тыс. детей.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не пускают за границу и штрафуют: как в Украине взялись за неплательщиков алиментов".

О том, как действует новая система по взиманию алиментов – смотрите в сюжете:

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