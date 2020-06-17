Українська
$ 26,74
30,24
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Ливень в Киеве затопил улицы, а ветер ломал деревья и едва не унес ребенка (видео)

17 июня, 16:55

Наталья Руда Наталья Руда

В столице уже несколько дней подряд наблюдается разгул стихии

В Киеве уже несколько дней подряд наблюдаются кратковременные, но довольно сильные ливни. В результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах города.

Как уже писали новости "Сегодня", последствия стихии можно было увидеть на улице Антоновича.

Кроме того, настоящий потоп был на улице Саксаганского:

Видео: Киев Сейчас

Реклама

И на улице Малевича:

Фото: Киев Сейчас

Фото: Киев Сейчас

Заливало водой и улицу Предславинскую в центре:

Реклама

Вместе с тем, сильные порывы ветра сломали ветку тополя на улице Межевой, 25/5 и швырнули ее на припаркованное авто. Видео инцидента опубликовано в паблике "Киев Оперативный". К счастью, никто не пострадал.

Также пользователи Сети опубликовали видео, как ребенка едва не унесло ветром на улице Софии Русовой в Дарницком районе.

Реклама

Также на днях ливень затопил жилой дом на улице Святошинской, 6, где в декабре прошлого года были заменены ливневые трубы в пяти подъездах из восьми. В социальных сетях пользователи пишут, что новые ливневые трубы протекают, и вода затапливает лестничную клетку, а также технические помещения. Видео водопада также опубликовали в Facebook.

Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дождь непогода ливень погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)
В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)Происшествия
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)Происшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия
В Киеве группа парней жестоко избивает детей
В Киеве группа парней жестоко избивает детейПроисшествия
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять