Ливень в Киеве затопил улицы, а ветер ломал деревья и едва не унес ребенка (видео)

В столице уже несколько дней подряд наблюдается разгул стихии

В Киеве уже несколько дней подряд наблюдаются кратковременные, но довольно сильные ливни. В результате стихии, которая накрыла город во второй половине дня в среду, 17 июня, потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах города.

Как уже писали новости "Сегодня", последствия стихии можно было увидеть на улице Антоновича.

Кроме того, настоящий потоп был на улице Саксаганского:

Видео: Киев Сейчас

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И на улице Малевича:

Фото: Киев Сейчас

Заливало водой и улицу Предславинскую в центре:

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Вместе с тем, сильные порывы ветра сломали ветку тополя на улице Межевой, 25/5 и швырнули ее на припаркованное авто. Видео инцидента опубликовано в паблике "Киев Оперативный". К счастью, никто не пострадал.

Также пользователи Сети опубликовали видео, как ребенка едва не унесло ветром на улице Софии Русовой в Дарницком районе.

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Также на днях ливень затопил жилой дом на улице Святошинской, 6, где в декабре прошлого года были заменены ливневые трубы в пяти подъездах из восьми. В социальных сетях пользователи пишут, что новые ливневые трубы протекают, и вода затапливает лестничную клетку, а также технические помещения. Видео водопада также опубликовали в Facebook.

Новости "Сегодня" писали, что на минувших выходных в Киевской области разбушевался ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео. Также стихия затронула и западные области, о последствиях смотрите в сюжете:

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке.

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