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Лобовое столкновение трамваев в Киеве: стали известны подробности

Сегодня, 14:50

Очевидицы рассказали детали ДТП

Фото: Информатор
Лобовое столкновение трамваев в Киеве: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c85/62d/5cac8562dc879.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c85/62d/5cac8562dc879.jpg Происшествия Очевидицы рассказали детали ДТП

Стали известны подробности вчерашнего столкновения двух трамваев на улице Гната Хоткевича, 1-в в Киеве. Напомним в 22:03 столкнулись трамваи №28 и №22, пострадали трое пассажиров. В "Киевпастрансе" лишь сообщили, что было заблокировано движение трамваев № 22,28,33,35. Движение на маршруте разблокировали только после полуночи. 

Киевляне недоумевают, как могли столкнуться лоб в лоб два трамвая. "Тут или водители не смотрели куда едут или диспетчер что-то напутал", – пишут в социальных сетях горожане. Очевидцы поясняют, что один из трамваев поворачивал налево, а второй ехал прямо.

"Трамвай для поворота налево немного выдвинулся на встречную колею на стрелочном узле и в этот момент увидел едущий автомобиль с мигалками. Вагоновожатый решил его пропустить, поскольку там совместная проезжая часть с трамвайными колеями. В этот момент водитель второго трамвая не заметил, что коллега остановился и влетел в него. Скорей всего он просто отвлекся и не понял, что его коллега по правилам пропускает автомобиль. Поэтому и влетел в трамвай, который выдвинул передок на встречную колею", – рассказали нам очевидцы.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров трамвая. Впрочем, после осмотра медиков они самостоятельно ушли домой.

В "Киевпастрансе" говорят, что причины ДТП будет расследовать спецкомиссия. Оба трамвая подлежат восстановлению.

Также подробности ЧП смотрите в в сюжете:


При этом пользователи в социальных сетях также сообщают, что уже 9 апреля произошло второе за сутки столкновение трамваев. Так, между остановками "Проспект Победы" и "Старовокзальная" на улице Жилянской новый трамвай въехал в вагон старого.

Фото: Facebook.com/groups/borschagovka.info/

Подробности уточняются.

Напомним, в Харькове трамвай сбил пешехода. Инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака. Также на днях в Харькове на проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил девочку-подростка, перебегавшую через рельсы, когда трамвай двигался на зеленый сигнал светофора.

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Тег Киев, ДТП, трамвай

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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