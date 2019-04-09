Лобовое столкновение трамваев в Киеве: стали известны подробности
Очевидицы рассказали детали ДТП
Стали известны подробности вчерашнего столкновения двух трамваев на улице Гната Хоткевича, 1-в в Киеве. Напомним в 22:03 столкнулись трамваи №28 и №22, пострадали трое пассажиров. В "Киевпастрансе" лишь сообщили, что было заблокировано движение трамваев № 22,28,33,35. Движение на маршруте разблокировали только после полуночи.
Киевляне недоумевают, как могли столкнуться лоб в лоб два трамвая. "Тут или водители не смотрели куда едут или диспетчер что-то напутал", – пишут в социальных сетях горожане. Очевидцы поясняют, что один из трамваев поворачивал налево, а второй ехал прямо.
"Трамвай для поворота налево немного выдвинулся на встречную колею на стрелочном узле и в этот момент увидел едущий автомобиль с мигалками. Вагоновожатый решил его пропустить, поскольку там совместная проезжая часть с трамвайными колеями. В этот момент водитель второго трамвая не заметил, что коллега остановился и влетел в него. Скорей всего он просто отвлекся и не понял, что его коллега по правилам пропускает автомобиль. Поэтому и влетел в трамвай, который выдвинул передок на встречную колею", – рассказали нам очевидцы.
В результате ДТП пострадали трое пассажиров трамвая. Впрочем, после осмотра медиков они самостоятельно ушли домой.
В "Киевпастрансе" говорят, что причины ДТП будет расследовать спецкомиссия. Оба трамвая подлежат восстановлению.
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При этом пользователи в социальных сетях также сообщают, что уже 9 апреля произошло второе за сутки столкновение трамваев. Так, между остановками "Проспект Победы" и "Старовокзальная" на улице Жилянской новый трамвай въехал в вагон старого.
Фото: Facebook.com/groups/borschagovka.info/
Подробности уточняются.
Напомним, в Харькове трамвай сбил пешехода. Инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака. Также на днях в Харькове на проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил девочку-подростка, перебегавшую через рельсы, когда трамвай двигался на зеленый сигнал светофора.
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