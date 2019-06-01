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Луценко сообщил, что в Киевской области рейдеры пытались захватить город

1 июня, 14:40

По словам генпрокурора, произошедшее свидетельствует о необходимости изменений в законодательство

Фото: Юрий Луценко / Facebook (архив)
Фото: Юрий Луценко / Facebook (архив).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в Киевской области состоялась попытка рейдерской атаки на город. Об этом он написал у себя в Facebook..

"Вчера отбили очередную рейдерскую атаку. На этот раз объектом мошенников, черных нотариусов и титушек был 18-тысячный город на Киевщине. Бандиты задержаны, аресты на имущество наложены", - сообщил Луценко.

Генпрокурор не уточнил, в каком именно городе произошли события.

Он заявил, что произошедшее свидетельствует о необходимости изменений в законодательство про регистрационные функции.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что государственные предприятия, таможня и неурегулированная регистрационная система, порождающая рейдерство, являются главными источниками коррупции в Украине.

Он сравнил страну с большим кораблем, который после президентства бежавшего в Россию Виктора Януковича был "затоплен водой коррупции" из-за множества образовавшихся дыр.


Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правоохранительные органы Украины должны жестко пресекать попытки рейдерских захватов бизнеса в стране. 

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Тег Луценко, рейдерство, киевская область

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