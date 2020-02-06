Люди снова шли по рельсам: в Киеве останавливался скоростной трамвай

Остановка на скоростной линии была непродолжительной, но попала на час пик

В Киеве на непродолжительное время утром в четверг, 6 января, останавливалось движение трамваев на скоростной линии на станции "Политехническая", сообщает корреспондент "Сегодня".

Водитель самого первого трамвая, который остановился на "Политехнической" в сторону Центрального железнодорожного вокзала, сообщил, что движение было остановлено в обе стороны по объявлению диспетчера. При этом водитель трамвая с бортовым номером 804 сказал: "Ничего страшного, рядом метро".

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Некоторые пассажиры решили идти пешком по рельсам. Впрочем, движение трамваев было восстановлено в 9:35.

Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а ранее нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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