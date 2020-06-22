"Мама и брат кричали о помощи": при взрыве в Киеве у 18-летней девушки погибла семья

В результате взрыва в жилом доме на улице Крушельницкой на столичных Позняках, который произошел 21 июня, погибла почти целая семья, выжила только 18-летняя девушка Настя. Об этом сообщил на своей странице в Facebook дядя девушки Роман Савчук.

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"Никогда не допускал мысли, что буду писать такие посты... Друзья, в нашей семье произошла огромная трагедия. Всех облетела новость о взорвавшемся доме на Саломеи Крушельницкой. Погибла моя родная сестра Инна, племянник Женя и ее супруг Вова. Племянница Настя чудом осталась жива и осталась сиротой. Слов, чтобы описать это горе, я не могу подобрать. Ребята, если у кого-то будет желание помочь материально, будем благодарны", – написал мужчина в социальных сетях.

Сайту "Сегодня" Савчук уточнил обстоятельства трагедии. Так, в момент взрыва вся семья, вчетвером, находилась в квартире.

"Настя в это время была в ванной и говорит, что когда прозвучал взрыв, на нее упал потолок, но она присела под ванну, получается. И она сама выбежала на улицу и спустилась по лестнице. Говорит, когда убегала, слышала, как мама кричала о помощи и брат кричал: "Папа, помоги!" – рассказал Роман Савчук.

Таким образом, девушка фактически выбралась из-под рухнувшей плиты, отделавшись царапинами.

Отметим, что спасатели сообщали только о двух погибших женщинах и одном молодом мужчине. Однако известно, что еще двое мужчин остаются под завалами.

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Напомним, взрыв в жилой многоэтажке, в результате которого погибли три человека, квалифицирован правоохранительными органами по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Подробнее о трагедии смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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