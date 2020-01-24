Маньяк в Сырецком парке: жертва рассказала подробности нападения

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Киевляне продолжают нервничать по поводу нападений на людей в темное время суток в Сырецком парке возле виадука, по которому ездят поезда детской железной дороги. Сайт "Сегодня" уже сообщал, что парк усиленно патрулирует Муниципальная охрана, а для жителей мы публиковали контактный телефон, по которому они могут обращаться за помощью в случае нападения или если они заметят подозрительных лиц.

На днях стало известно, что в районе парка произошло нападение на женщину 1982 года рождения. Причем, еще перед Новым годом. По слова потерпевшей, на неё напал мужчина, бегущий по парку с веревкой в руках. Женщине удалось убежать, она вызвала на место патрульную полицию, но заявление передумала писать – сильно испугалась.

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"Сейчас женщина все-таки решила написать заявление в полицию. Сделать это ее уговорила подруга, чтобы не допустить новых нападений. Данные внесены в Единый реестр. Полиция проводит расследование, нападавшего мужчину ищут за покушение на убийство. Будут проверять записи с камер видеонаблюдения, опрашивать возможных свидетелей. На данный момент по нападениям в Сырецком парке нам известно лишь про этот один случай, других заявлений нет",- рассказали в полиции Шевченковского района.

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Ранее в свете нападений на женщин в Киеве новости "Сегодня" разбирались, почему не могут обезвредить преступника и как защититься. Оказалось, что соседи нападающего не могут обратиться в суд, чтобы того принудительно отправили на лечение.

Напомним, недавно Украину напугала история девушки, которая чуть не стала жертвой маньяка. Тот пригласил ее в гости и показал тело убитой женщины. Новости "Сегодня" решили проверить, как много опрометчивых девушек готовы прыгнуть в ловушку? И выяснили, как распознать опасность в романтических отношениях.

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