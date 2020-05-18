Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человека

Всем погибшим было до 30 лет

В Киевской области в районе села Пороскотень в ночь на 18 мая произошло ДТП с "Жигулями", в результате которого погибли три человека и двое людей пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, в Бородянском районе водитель автомобиля ВАЗ-21033 не справился с управлением и врезался в дерево.

"В результате – 28-летний водитель и двое пассажиров погибли на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров попали в больницу", – говорится в сообщении.

По данным паблика dtp.kiev.ua, погибшие пассажиры были 1996 и 1997 годов рождения. Пострадали пассажирки 23 и 24 лет. Их госпитализировали в Бородянскую центральную больницу.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство.

Кроме того, согласно данным областной полиции, всего за сутки на дорогах региона произошло шесть аварий. Так, в Василькове женщина за рулем Mercedes наехала на 15-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Парня с травмами головы доставили в больницу. Также в Борисполе киевлянин на мотороллере столкнулся с Mitsubishi. Жителя столицы с травмами головы и ноги госпитализировали.

Кроме того, на окраине Богуслава водитель легковушки не справился с управлением на закруглении дороги, съехал в кювет и врезался в электроопору. Пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля – 7-ми и 16-ти лет.

Еще два ДТП с травмированными произошли на трассе Киев – Харьков. Водитель "Таврии" не справился с управлением и напоролся на отбойник. В результате – он и пассажир попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

При этом патрульная полиция области сообщила подробности этой аварии, в которой водитель и пассажир "родились в рубашке". За рулем "Таврии" был 18-летний водитель, который, вероятно, уснул за рулем и въехал в металлический отбойник. Также копы опубликовали фото полностью разбитой машины.

Также на трассе Киев – Харьков водитель Chevrolet съехал в кювет и столкнулся с деревом. Двое пассажиров попали в медучреждения.

Напомним, что ранее в Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной виновник врезался в другую легковушку.

Ранее сообщалось, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

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