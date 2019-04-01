Масштабная авария на Столичном шоссе в Киеве: новые детали и фото с места ЧП

Авария произошла на трассе, напротив остановки общественного транспорта

Фото: А.Ракитин, Сегодня

Масштабная авария на Столичном шоссе в Киеве: новые детали и фото с места ЧП Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d5/a43/5ca1d5a438380.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d5/a43/5ca1d5a438380.jpg 2019-04-01T12:18:00+03:00 Происшествия Авария произошла на трассе, напротив остановки общественного транспорта

Ночью 1 апреля на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка.

































На трассе, напротив остановки общественного транспорта, водитель не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в металлический отбойник, сорвав около 20 метров конструкции. Удар пришелся на правую сторону авто, отбойник пропорол двигатель и салон.

"Вследствие ДТП пострадало трое пассажиров, в том числе 8-летний ребенок, который получил травмы головы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – сообщили в ГУ НП Киева.

Напомним, как сообщали "Сегодня", одной из женщин-пассажиров якобы оторвало ногу. Водитель, предварительно, был трезв.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

В рамках расследования правоохранители опрашивают водителя и свидетелей ДТП, с целью установления причин и обстоятельств. Кроме того, правоохранители обращаются к очевидцам ДТП, предоставить следователям любую информацию о данной аварии по телефону: (044) 271-99-22 или 102.

Напомним, в субботу смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.

Также сообщалось, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.