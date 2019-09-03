Масштабная авария под Киевом: новые детали и фото с места происшествия

/ Фото: А.Ракитин

Под Киевом 3 сентября днем на Житомирской трассе на границе со столицей произошла серьезная авария, из-за которой движение транспорта было заблокировано несколько часов. По словам очевидцев, в нескольких сотнях метрах от КПП недалеко от поворота на Белогородку в ДТП попало сразу пять машин – грузовик Volvo, Volkswagen, Mitsubishi, Mercedes и Ford. Все они двигались в направлении столицы. Некоторые участники говорят, что столкновение якобы спровоцировало шестое авто, водитель которого скрылся с места происшествия.

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В результате аварии машины получили серьезные механические повреждения, две из них перевернулись на дороге на бок, микроавтобус Mercedes "улетел" в отбойник. Меньше всего досталось Ford – водитель услышал грохот от столкновения, нажал на газ и ушел от более серьезных повреждений.

Все причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Кстати, водители отмечают, что патрульным после ДТП пришлось организовывать движение в сторону Киева по встречной полосе, поскольку проезд на месте аварии был полностью заблокирован.

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Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

Видео: Сегодня

Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

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