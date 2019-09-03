Масштабная авария под Киевом: новые детали и фото с места происшествия

Под Киевом 3 сентября днем на Житомирской трассе на границе со столицей произошла серьезная авария, из-за которой движение транспорта было заблокировано несколько часов. По словам очевидцев, в нескольких сотнях метрах от КПП недалеко от поворота на Белогородку в ДТП попало сразу пять машин – грузовик Volvo, Volkswagen, Mitsubishi, Mercedes и Ford. Все они двигались в направлении столицы. Некоторые участники говорят, что столкновение якобы спровоцировало шестое авто, водитель которого скрылся с места происшествия.
В результате аварии машины получили серьезные механические повреждения, две из них перевернулись на дороге на бок, микроавтобус Mercedes "улетел" в отбойник. Меньше всего досталось Ford – водитель услышал грохот от столкновения, нажал на газ и ушел от более серьезных повреждений.
Все причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Кстати, водители отмечают, что патрульным после ДТП пришлось организовывать движение в сторону Киева по встречной полосе, поскольку проезд на месте аварии был полностью заблокирован.
Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.
Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк