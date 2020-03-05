Масштабное ЧП на аварийном мосту Патона в Киеве: коммунальщики ликвидировали прорыв

В дома жителей Березняков и Русановки уже должны вернуться отопление и горячая вода

Столичные коммунальщики накануне вечером, 4 марта, завершили ликвидацию повреждения магистрального трубопровода на мосту имени Патона, где два дня назад из теплотрассы на мостовом переходе в Днепр лился водопад горячей воды.

"Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода на мосту имени Патона. При этом были привлечены специалисты по проведению верхолазных работ", - говорится в сообщении.

Также начали заполнять систему теплоносителем, уточнив, что в домах жителей Березняков и Русановки вскоре восстановится подача отопления и горячей воды.

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При этом также уточняется, что на мосту прорвал трубопровод диаметром 600 мм, который был проложен в 1962 году.

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Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве возле станции метро "Лыбедская" произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на улице вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

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