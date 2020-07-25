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Масштабное ДТП с маршруткой и фурой под Киевом: есть погибший и много раненых (фото и видео)

25 июля, 10:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мальчика с осколками стекла в глазах госпитализировали в местную больницу

В Броварском районе Киевской области произошло смертельное ДТП с участием фуры, легковушки и маршрутного такси.

По информации dtp.kiev.ua, инцидент произошел возле села Семиполки. Предварительно, водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и ударил фуру в левое колесо. В результате грузовик понесло прямо в лоб автобуса с пассажирами. От удара маршрутка оказалась в кювете.

Жертвой ДТП стал водитель легковушки. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

"Госпитализированы девять человек в состоянии средней тяжести. Остальным оказывалась помощь на месте. Люди ехали с моря домой. Были семьи с детьми", - идет речь в сообщении.

Также стало известно, что среди пострадавших есть ребенок. Его с осколками стекла в глазах госпитализировали в больницу.

На месте работают полицейские и медики.

Напомним, ранее под Киевом на Старообуховской трассе случилось смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в салоне которого находилось пять человек.

Двое взрослых и 8-летняя девочка погибли на месте, еще двое пассажиров Hyundai – мальчики 10 и 12 лет – были госпитализированы в критическом состоянии. Поздно вечером 12 июля в реанимации умер 10-летний мальчик, а за жизнь второго ребенка сейчас борются медики.

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ДТП бровары киевская область

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