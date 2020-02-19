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Масштабное ДТП на Глушкова: фура перекрыла половину проспекта (видео)

19 февраля, 18:15

Александр Марущак

В аварии есть пострадавшая

На Теремках в районе Ледового стадиона на проспекте Академика Глушкова произошло масштабное ДТП. Фура полностью перекрыла проезд по проезжей части в сторону центра. Водители объезжают технику по тротуару.

По словам очевидцев, в фуру врезался Mercedes, а в него джип.

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что на данный момент автомобили уже оттянули и освободили проезд для автотранспорта. Но поскольку в ДТП есть пострадавшие в двух легковых автомобилях, расследованием дорожно-транспортного происшествия занимается полиция Киева. Там сайту "Сегодня" сообщили, что ДТП на проспекте Глушкова произошло в 16:42.

"В результате ДТП пострадала 35-летняя женщина, которая была в одном из двух легковых автомобилей. Какие именно травмы она получила на данный момент неизвестно. Информация от медиков еще нам не поступала", – сообщили в полиции Голосеевского района.

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Там добавляют, что устанавливают все детали и причины происшедшего ДТП.

Напомним, в Киеве вечером 13 февраля на перекрестке улицы Кирилловской и Хвойки на трамвайных путях столкнулись маршрутка "Богдан", которая курсирует по рейсу №587, и Audi. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них беременная женщина.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

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Киев ДТП пострадавшие происшествия Глушкова

Источник: Сегодня

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