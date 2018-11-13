Масштабное ДТП на проспекте Победы: автобус врезался в Lexus

Сегодня, 08:43

После столкновения в автобус врезались еще две легковушки

Масштабное ДТП на проспекте Победы: автобус врезался в Lexus

На проспекте Победы в Киеве произошло масштабное ДТП, в которой столкнулись автобус и три легковых автомобиля. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Авария произошла вечером в понедельник, 12 ноября, между станциями метро "Святошин" и "Нивки". Водитель автобуса въехал в заднюю часть Lexus, от чего последнего отбросило в столб. В автобус в этот момент врезались еще два автомобиля.

Свидетели ДТП сообщают, что водитель Lexus резко затормозил и перестроился с третьей полосы в первую. Водитель же автобуса не успел отреагировать на маневр. Предварительно у водителя Lexus рассечение и закрытая черепно-мозговая травма. Его забрали медики "скорой помощи".

Напомним, 30 октября возле станции метро "Политехнический институт" произошла масштабное ДТП, в результате которой практически полностью заблокировано движение транспорта на проспекте Победы в сторону метро "Шулявская". Тогда столкнулись сразу четыре автомобиля.

Кроме того, 26 октября, на Набережном шоссе в Киеве в ДТП попали сразу пять автомобилей. Один из водителей на своем автомобиле вылетел через газон на встречную полосу движения, пострадали несколько человек, включая ребенка.

 
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Источник:

Киев Оперативный

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