Масштабное ДТП на проспекте Победы: автобус врезался в Lexus

После столкновения в автобус врезались еще две легковушки

На проспекте Победы в Киеве произошло масштабное ДТП, в которой столкнулись автобус и три легковых автомобиля. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Авария произошла вечером в понедельник, 12 ноября, между станциями метро "Святошин" и "Нивки". Водитель автобуса въехал в заднюю часть Lexus, от чего последнего отбросило в столб. В автобус в этот момент врезались еще два автомобиля.









Свидетели ДТП сообщают, что водитель Lexus резко затормозил и перестроился с третьей полосы в первую. Водитель же автобуса не успел отреагировать на маневр. Предварительно у водителя Lexus рассечение и закрытая черепно-мозговая травма. Его забрали медики "скорой помощи".

Напомним, 30 октября возле станции метро "Политехнический институт" произошла масштабное ДТП, в результате которой практически полностью заблокировано движение транспорта на проспекте Победы в сторону метро "Шулявская". Тогда столкнулись сразу четыре автомобиля.

Кроме того, 26 октября, на Набережном шоссе в Киеве в ДТП попали сразу пять автомобилей. Один из водителей на своем автомобиле вылетел через газон на встречную полосу движения, пострадали несколько человек, включая ребенка.