Масштабное ДТП на Васильковской: Toyota врезалась в несколько автомобилей

Масштабное ДТП произошло на улице Васильковской в Киеве. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что автомобиль Toyota Сamry на высокой скорости протаранил несколько машин, стоявших в правом ряду. На месте работают сотрудники полиции. Предварительно, очевидцы сообщили, что водитель был пьян.

Напомним, ранее мы сообщали, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Головко в Киеве столкнулись четыре автомобиля. Авария случилась 4 ноября около 08:25. В ДТП Volvo, Renault и Lanos остановились на светофоре, когда их протаранил Mitsubishi Lancer. По неизвестным причинам он вылетел на встречную полосу, после чего машину унесло на тротуар, где она и остановилась.

Кроме того, 23 октября автокран смял 22 автомобиля на бульваре Леси Украинки в Киеве. У крана отказали тормоза, он сначала качнул крюком вправо, где зацепил припаркованные автомобили, после чего крюк занесло влево и были повреждены стоявшие в пробке машины. Никто не пострадал, однако дорога пол дня была перекрыта.