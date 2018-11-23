Масштабное ДТП на Васильковской: Toyota врезалась в несколько автомобилей

Вчера, 15:33

Отпавшие запчасти машин валяются на дороге, некоторый авто развернуло

Фото: nikvesti.com
Фото: nikvesti.com

Масштабное ДТП произошло на улице Васильковской в Киеве. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что автомобиль Toyota Сamry на высокой скорости протаранил несколько машин, стоявших в правом ряду. На месте работают сотрудники полиции. Предварительно, очевидцы сообщили, что водитель был пьян.

Напомним, ранее мы сообщали, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Головко в Киеве столкнулись четыре автомобиля. Авария случилась 4 ноября около 08:25. В ДТП Volvo, Renault и Lanos остановились на светофоре, когда их протаранил Mitsubishi Lancer. По неизвестным причинам он вылетел на встречную полосу, после чего машину унесло на тротуар, где она и остановилась.

Кроме того, 23 октября автокран смял 22 автомобиля на бульваре Леси Украинки в Киеве. У крана отказали тормоза, он сначала качнул крюком вправо, где зацепил припаркованные автомобили, после чего крюк занесло влево и были повреждены стоявшие в пробке машины. Никто не пострадал, однако дорога пол дня была перекрыта.
Киев, авария, ДТП, водитель, васильковская, Toyota, очевидцы, автомобили, автомобиль

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Смертельное ДТП на трассе Киев - Чоп: столкнулись грузовик и легковушка

26 Июля, 11:50

Пассажир грузовика погиб на месте аварии

Происшествия

Скрин с видео

В Киеве BMW на большой скорости протаранил три авто: видео

21 Августа, 03:14

По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев
Загрузка...

Происшествия

В Киеве мужчина погиб на глазах у семьи: новые подробности смертельной аварии

8 Августа, 17:47

Ищут пешехода, который мог спровоцировать ДТП

Происшествия

Инкассаторы попали в ДТП. Фото: dtp.kiev.ua

"Пьяное" ДТП и перевернувшиеся на дороге инкассаторы: в Киеве случились две крупные аварии (видео)

26 Августа, 13:22

Утром пьяный водитель выскочил на "встречку", а позже инкассаторы не разминулись с еще двумя машинами
Загрузка...