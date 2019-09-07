Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись пять автомобилей, есть пострадавший

Под Киевом на Одесской трассе произошло масштабное ДТП – столкнулись фура, микроавтобус, "Газель" и две легковушки.

Как сообщает "Информатор", зачинщиком аварии стал водитель грузовика, который попутал педали газа и тормоза. По словам одного из участников ДТП, все авто стояли на светофоре рядом по направлению в Киев. После того, как загорелся "зеленый" они тронулись, и фура влетела в Opel, который занесло в микроавтобус. Тот, в свою очередь, врезался в "Газель", которая зацепила "Жигули".

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В результате аварии пострадал больше всего пострадал водитель Opel. Мужчину госпитализировали с травмой ключицы и сотрясением мозга.

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На месте работали медики, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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