Масштабное ДТП с троллейбусом в Киеве: новые детали и фото с места происшествия

Легковушка кроме троллейбуса зацепила еще и маршрутку

/ Фото: А.Ракитин, Сегодня

Очевидцы рассказали подробности масштабного ДТП, которое произошло вчера в начале пятого на проспекте Глушкова. Как сообщала "Сегодня", в результате аварии пострадало два человека, одного из пострадавших вырезали из покореженного авто спасатели.

Предварительно, легковой автомобиль Lada Priora на большой скорости двигался в сторону Одесской площади. Водитель не справился с управлением и зацепил троллейбус, который стоял на остановке и высаживал пассажиров. От удара легковушка отлетела и зацепила еще и маршрутку – к счастью, не сильно.

Пассажиры общественного транспорта в ДТП не пострадали, а вот Lada превратилась получила очень сильные повреждения. Водителя и пассажира авто госпитализировали.

Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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