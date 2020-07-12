Масштабное ДТП в Броварах, пострадали 8 машин: видео момента аварии

У одного водителя повреждена грудная клетка, у второго – сломан нос

Пока МВД только готовит неприятный сюрприз для лихачей на дорогах, в Броварах один такой устроил масштабное ДТП, в котором пострадали несколько автомобилей и два водителя.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Водитель иномарки пытался проскочить перекресток и натворил беды для других участников дорожного движения.

"Очень серьезное ДТП произошло на одном из перекрестков города Бровары. Есть пострадавшие: у водителя Mitsubishi – проблемы с грудной клеткой, а водитель KIA – сломал нос. Скорее всего, водитель Mitsubishi пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке Mitsubishi влетает в Daewoo, после чего Mitsubishi занесло в машины, которые стояли на встречной полосе", – говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине хотят поднять штрафы за превышение скорости. Замглавы МВД Антон Геращенко рассказывал, что правоохранители будут более активно бороться со стритрейсерами, которые постоянно превышают скорость.

Ранее в МВД сообщали, что за 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима, которая работает с 1 июня в Киеве и области, количество нарушений снизилось вдвое. Водители заплатили почти 1,5 млн гривен штрафов.

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