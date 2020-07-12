Українська
$ 26,93
30,54
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

Масштабное ДТП в Броварах, пострадали 8 машин: видео момента аварии

12 июля, 08:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У одного водителя повреждена грудная клетка, у второго – сломан нос

Пока МВД только готовит неприятный сюрприз для лихачей на дорогах, в Броварах один такой устроил масштабное ДТП, в котором пострадали несколько автомобилей и два водителя.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Водитель иномарки пытался проскочить перекресток и натворил беды для других участников дорожного движения.

"Очень серьезное ДТП произошло на одном из перекрестков города Бровары. Есть пострадавшие: у водителя Mitsubishi – проблемы с грудной клеткой, а водитель KIA – сломал нос. Скорее всего, водитель Mitsubishi пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке Mitsubishi влетает в Daewoo, после чего Mitsubishi занесло в машины, которые стояли на встречной полосе", – говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине хотят поднять штрафы за превышение скорости. Замглавы МВД Антон Геращенко рассказывал, что правоохранители будут более активно бороться со стритрейсерами, которые постоянно превышают скорость.

Ранее в МВД сообщали, что за 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима, которая работает с 1 июня в Киеве и области, количество нарушений снизилось вдвое. Водители заплатили почти 1,5 млн гривен штрафов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП бровары

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасения
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасенияПроисшествия
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочку
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочкуПроисшествия
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять